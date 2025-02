Uno de mis profesores, cercano y decidido amigo, está empeñado y empuja con entusiasmo la iniciativa de construir un canal sobre el Río Atrato. Esta vertiente sería una infraestructura que sacarían de la soledad y desolación esa tierra y abrazaría con ganas el desarrollo regional. Una se le denominó Canal Atrato-Truando e integraría el Pacifico con esta zona. Es una hidrovía de 140 kilómetros de longitud y con innumerables ventajas nacionales. Desde hace 60 años están los estudios y su factibilidad. En 1966 vino una comisión americana y en diciembre de 1984 se le dio facultades al presidente de la república. Hoy solo queda en la mente de los soñadores y quizás algunos de ellos recordaran el presupuesto estimado:10 millones de dólares, el 13% del PIB (superior a todas las exportaciones en un año). Canalizar dos ríos y preservar la biodiversidad ambiental son dolores de cabeza en su construcción. China, socio partícipe, dimensiona todavía los costos geopolíticos de un proyecto como este. Hay modificaciones y ajustes: Ungía en océano Atlántico y Coredó en el Pacifico, más largo -172 km- es una alternativa con trabajos de mucha envergadura.

Hoy Chocó es el departamento donde se confinan los mayores problemas del país, Coincide la burocracia inoperante y motivada por la corrupción. La minería ilegal, oro, y el traslado de la pasta de coca hasta el Pacifico. Educación, salud, vivienda e infraestructura hacen parte del DNA ausente de los chocoanos. Se respira necesidad y la pobreza es la que alimenta.

Las autoridades salen y vociferan por ayuda. Existen cerca de 10.000 desplazados y 50.000 confinados. Es una olla y con razón anticipan que cuando estalle será peor que el Catatumbo. Los paros armados son frecuentes, se hacen para poder sacar la cocaína y los otros productos. La lucha establecida entre el ELN y el Clan del Golfo solo deja lágrimas y luto en los nativos. “La paz como objetivo y la seguridad como obligación” es el canto de la gobernadora quien hace poco salió ilesa de un atentado.

Hace unos días escuché la pregunta: ¿por qué llueve tanto en el Chocó? Algunas especulaciones, pero lo cierto es la corriente de vientos que superficialmente entra desde el Pacifico hacia el interior de Colombia, transportando gran cantidad de vapor de agua, al condensarse en la atmósfera causa las lluvias de la región. Se conoce como “El Choro del Chocó”. Es como la corrupción en ese departamento: permanente, constante y progresiva. Los que ocupan cargos políticos son investigados y la inmensa mayoría culpados.

Las pérdidas son millonarias y por donde se busque encontrará la fuente. Hace poco se perdieron 100 mil millones dirigidos a proyectos de acueducto y alcantarillado, el recurso se extravió. No tiene importancia si el proyecto es nacional o de ayuda desde el exterior. Este, “Todos por el Pacifico” ha sido definido como un completo fracaso. En la capital o municipios los recursos no se ejecutan, ajenos que sean obras sociales de urgente necesidad. Escribir claro: es el departamento más pobre, atropellado por la violencia y con una corrupción galopante y, esta se sale de cualquier contexto. Hay relaciones de décadas: políticos, guerrilla y paramilitares.

Abandono estatal y corrupción son dos factores, Aislamiento pues la infraestructura precaria no existe y que decir de la conexión a la tecnología de la época. Estos colombianos viven lejos del tiempo. Es tan grave lo del Chocó que no existe una sola promesa sobre la que no nazca un caso de corrupción. Para todo hay convenio, firma, licitación y por ende asignación de recursos. Calculan que las obras que se salvan pueden costar hasta 3 a 4 veces lo presupuestado.

Veo con mirada transversal el país y mis ojos se nublan. Del este al oeste, del Catatumbo al Chocó: el atropello de las necesidades básicas es diario. La dignidad humana está en entredicho y las necesidades básicas insatisfechas tienen indicadores muy altos. Educación y salud,hambre e infraestructura: no se tiene. Abandono por décadas del estado e inoperancia de la dirigencia -casi todos presos- y lo remata la violencia. ¿Qué nos espera?

Diptongo: ¿Por qué se roban el 100%?

@Rembertoburgose