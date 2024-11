La ruta de la equidad, la igualdad y la no violencia es con ellos, ellas y elles, es de la humanidad, es un derecho universal que no podemos seguir negándonos; el mundo necesita hacer conciencia de la importancia del respeto por los derechos y comenzar a sanar pensamientos y acciones violentas.

En estos 16 días de activismo por la No violencia, mi trabajo como feminista me lleva a lugares, eventos y comunidades poderosamente inspiradoras y a conocer historias revitalizantes, de esas que te recuerdan que, aunque muchos apuesten por la desesperanza social, yo decido creer, si hay opción para la transformación y podemos lograr un mundo apto para la vida humana, con sus diversidades, diferencias y desafíos.

Hoy quiero hablar de un evento de reconocimiento a más de 150 mujeres del Caribe colombiano, de mi tierra hermosa que no se rinde, mujeres que luego de muchas dificultades lograron graduarse del programa Mujeres que transforman liderado por la empresa AIR-E en alianza con diferentes organizaciones, un programa en el cual, me honra decir que está mi ADN tejedor y activista, un programa que transita por La Guajira, el Magdalena y EL Atlántico, que se abraza con el río, la sierra, el desierto, la cosmovisión afro, indígena, migrante, diversa y la energía creativa y resiliente de los liderazgos femeninos que son como los cactus guajiros que entre más adversidades, más reverdecen y se plantan con la imponencia de quien confía en su poder.

El programa Mujeres que Transforman es una iniciativa que busca impulsar la formación de mujeres en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. A través de un enfoque de género, promueve el fortalecimiento de habilidades empresariales y de liderazgo, impulsando el crecimiento sostenible de sus emprendimientos.

Aplausos a quienes lideraron este proceso, a Víctor Deluque y su equipo de trabajo por tener siempre avivado el AND de la equidad, la igualdad y la justicia social, por ahí si es, es con ellas y con ellos, que nadie se quede por fuera.

Inspirador ver a las Mujeres que hicieron y seguirán haciendo parte del programa Mujeres que Transforman, que tejen ideas, productos, servicios e historias; era inevitable que mi útero no vibrara de emoción, dado que en ese auditorio estaban entrelazándose vidas, sueños, reflexiones, liderazgos, miedos superados, respeto y sororidad, no era un grado más, era la confirmación de que la transformación social se construye con las mujeres o no será posible.

Definitivamente la no violencia se teje desde acciones transformadoras que despierten conciencias, que restablezcan liderazgos y que brinden espacios de protagonismo a las mujeres, por ello, el enfoque de la no violencia debe cambiar y no concentrarse solo en cifras (que son dolorosas) sino en su análisis cualitativo que lleve a potenciar los liderazgos femeninos, por medio del trabajo desde los diferentes sectores públicos, privados, sociales, académicos etc. Porque es un tema que merece todas las miradas por su esencia multicausal.

Sigo viviendo estos 16 días de activismo por la no violencia contra las mujeres, concentrada en que esto es mi misión existencial los 365 días del año, creo que la economía, la política, la cultura, la sociedad en general mejorará si logramos la equidad e igualdad entre géneros y las mujeres no tengan tantos obstáculos y brechas por superar, que puedan vivir sin miedo, que no tengan pisos pegajosos y techos de cristal que le exijan el triple de esfuerzos para acceder a lugares y roles de poder.

La transformación es posible, aunque muchas personas insistan en afirmar lo contrario, es posible, pero con ELLAS de protagonistas y no de relleno, como lideresas y no como cuotas.

Adelante Mujeres que transforman que La Guajira, el Magdalena y el Atlántico sigan vibrando en la energía femenina que no se detiene, que teje diferencias, géneros, etnias y convierte imposibles en posibles.

Cobertura e Impacto del programa

En La Guajira en 2023, se inscribieron y caracterizaron 513 mujeres, de las cuales 218 participaron en los encuentros formativos.

142 mujeres se certificaron exitosamente en municipios de La Guajira: Albania, Manaure y Riohacha.

En Atlántico y Magdalena se inscribieron 136, se capacitó a mujeres de comunidades de influencia como Barlovento, Villas de San Pablo, Montecristo, Ciudadela 20 de Julio y el corregimiento de Palermo (Sitio Nuevo, Magdalena).

En Barranquilla, 110 mujeres culminaron con éxito el diplomado Emprendimiento y Desarrollo Integral de la Mujer con Enfoque de Género.

ALIANZAS QUE TRANSFORMAN

En el año 2023, Air-e estableció una alianza estratégica con Selvaceutica, a su vez articulación con la empresa transportadora Internacional de GAS-TGI, la Fundación Estrategias para la Vida, Evas & Adanes, Bambalinas, ONU Mujeres y el Hotel WAYA. Gracias a esta colaboración, se implementó el programa Ananse Mujeres que Transforman en el departamento de La Guajira, con un impacto significativo en los municipios de Riohacha, Albania y Manaure.

En el año 2024, se logró la articulación y alianza con la Universidad de la Costa (CUC)Fundación Buenamar y Coremar en Palermo Magdalena y Fundación Santo Domingo Alcaldía de Barranquilla.

Felicitaciones a todas las mujeres que con acciones demuestran que son Mujeres que transforman.