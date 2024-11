Agenda por la No violencia desde La Guajira | Columna de Fabrina Acosta

Es pertinente hacer un reconocimiento a las organizaciones que entienden la importancia de las alianzas, de no competir sino de sumar y priorizar el beneficio de la población; trabajar por la equidad, igualdad de derechos y la no violencia, no es un asunto trivial, requiere de varios sectores y actores, es un escenario multicausal, no lineal.