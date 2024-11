Noviembre con ‘N’ de ni una menos, de nos queremos todas protegidas y vivas, de no más machismo, de no, no y no más opresión contra las niñas y las mujeres, basta de normalizar las violencias bajo la sombrilla de “Cultura, usos y costumbres o ritual” violencia es violencia y basta de argumentarla bajo cualquier pretexto equivocado.