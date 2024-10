Pocos eventos mundiales han permitido a Colombia posesionarse en el contexto mundial como un referente positivo, como en efecto lo será la COP16, encuentro que aglutinará del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali la Conferencia de los Estados firmantes del Convenio acerca de la Diversidad Biológica con la presencia de 196 países interesados en la protección del planeta, específicamente en su biodiversidad.

Según la investigación titulada “Knowledge of colombian biodiversity: published and indexed. Biodiversity and Conservation”, Colombia es uno de los pocos países megadiversos en el mundo, se estima que en el país podrían existir entre 200.000 y 900.000 especies.

Para Minciencias puede decirse que, aproximadamente, por cada 10 especies que existen en el planeta una habita en nuestro territorio. Tener una riqueza natural tan amplia es un regalo y, al mismo tiempo, una responsabilidad con la que, afortunadamente, muchas personas y organizaciones están comprometidas.

Proteger y conservar los ecosistemas y la riqueza biológica del país requiere información actualizada, que retrate fielmente el estado del conocimiento de la biodiversidad en todo el territorio.

Es por ello que el país ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta.

Es por ello, que el país ocupa el segundo lugar en biodiversidad y está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta.

Así se entiende la importancia de este sitial de Colombia en el mundo, circunstancia que explica la verificación de la COP –Conferencia de las Partes–, que concita los países que celebraron el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), tratado internacional cuyo objeto es preservar y construir diques para proteger la biodiversidad del planeta.

En la 16ª reunión se evaluaran los esfuerzos de los Estados partes edición representa un esfuerzo continuo para enfrentar la crisis ambiental que nos afecta a todos.

Durante este encuentro, los participantes revisarán los avances del cumplimiento del Marco Mundial Kunming-Montreal para protección de la biodiversidad antes de 2030. No era para menos, a manera de reconocimiento la sede en Cali se debe, a nuestro juicio, a que según el Foro Económico Mundial (WEF) el territorio colombiano alberga alrededor del 10 % de la biodiversidad del orbe.

La COP 16 no solo representa una vitrina de lo mejor de nuestra riqueza biodiversa, sino recrea lo que realmente somos y abre un espacio interno y externo para tomar conciencia de la importancia de proteger la casa de todos: nuestro planeta.

Los críticos del evento, se quedaron con las ganas del fracaso de la COP 16. Pues, si bien es cierto existe un factor de seguridad a garantizar a las delegaciones asistentes, no es menos cierto que no es de poca monta que el planeta entero fije sus miradas en Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre, para abordar el tema más importante para futuras generaciones: la biodiversidad del universo.