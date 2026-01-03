Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, señalado de narcotráfico y terrorismo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió este sábado a Gustavo Petro que “debe cuidarse el trasero”.

Esto tras ser consultado en rueda de prensa sobre la declaración de Petro al afirmar que no tenía miedo ante lo que pudiera revelar Maduro frente a los posibles nexos con el narcotráfico y los grupos armados ilegales del colombiano, incluido en la Lista Clinton y cuya visa fue revocada por Washington.

“Debe cuidarse el trasero”, dijo Trump tras acusar a Petro de “tener fábricas de cocaína” que es enviada a Estados Unidos.

Esto en medio de un escenario de fuertes tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington durante los últimos meses, en las que Trump había advertido previamente a Petro que podría ser “el siguiente” objetivo.