Efraín Cepeda, quien culmina su periodo como presidente del Senado este 20 de julio, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro durante una entrevista con Blu Radio. El legislador denunció lo que considera una concentración de poderes sin precedentes por parte del mandatario.

La principal denuncia de Cepeda se centra en el momento cuando Petro firmó el decreto para convocar una consulta popular, pese a que esta había sido rechazada en el Senado. “Ese día del decretazo, Petro fue Ejecutivo, Legislativo y Judicial al tiempo. Eso nunca lo había visto en mis 34 años en el Congreso”, declaró el dirigente conservador.

La tensión entre el Gobierno y el Congreso, según el relato de Cepeda, tuvo su punto de inflexión con el manejo de la reforma tributaria. El senador reveló que propuso al presidente tramitar primero el presupuesto y posteriormente la reforma, pero su sugerencia fue desestimada.

“No se le puede pedir a un Congreso serio que apruebe una reforma de 12 billones de pesos sin discusión. Eso fue lo que detonó todo”, explicó Cepeda. Tras el hundimiento del proyecto en el Legislativo, el Ejecutivo optó por implementarlo mediante decreto, una decisión que posteriormente fue suspendida por el Consejo de Estado tras ser demandada.

Durante su intervención, el presidente saliente del Senado destacó los logros de su gestión, incluyendo la aprobación de 159 proyectos de ley y cinco actos legislativos. También mencionó las elecciones de dos magistrados de la Corte Constitucional y del procurador general como hitos importantes de su administración.

Sin embargo, Cepeda enfatizó que su compromiso principal fue con la defensa de la institucionalidad. “Juramos defender la Constitución, no ser notarios del Ejecutivo. Y yo no me dejé amedrentar ni por amenazas ni por plazas llenas”, subrayó.

El senador no descartó una eventual candidatura presidencial para 2026, aunque aclaró que iniciará sus reflexiones después del 21 de julio junto con amigos y familia. “Hoy no soy candidato, pero a partir del 21 de julio empezaré a reflexionar”, respondió al ser consultado sobre esta posibilidad.

Con la transición de la presidencia del Senado hacia el liberal Lidio García, Cepeda advirtió que la relación entre poderes dependerá de la capacidad del Ejecutivo para generar consensos. “Sin acuerdos no hay futuro. El Congreso ya demostró que no traga entero”, concluyó.

Pese a la polarización y los ataques recibidos durante su gestión, el legislador aseguró irse “con la conciencia tranquila” y afirmó que “dormía tranquilo cada noche” porque defendió la Constitución “con argumentos, con un buen equipo jurídico y sin temores”.