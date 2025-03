Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, viajaron este sábado al departamento del Cauca, para reunirse con las comunidades del Cañón del Micay, donde desde el jueves permanecen secuestrados 28 policías y un militar.

En el marco de su visita a esta región del país para llegar a un acuerdo con la comunidad que los retuvo, ambos jefes de las carteras aseguraron que no habrá erradicación forzada en El Plateado.

“Este es un mensaje contundente para los campesinos y habitantes del Cañón del Micay. No va a haber erradicación de los cultivos a la fuerza. No lo va a ver. No ha habido ninguna directriz, ninguna decisión en ese sentido”, aseguró Benedetti.

Asimismo, el nuevo ministro del Interior señaló que en esa zona “lo que sí hay es una erradicación, una compra de los cultivos de la mata de coca con su raíz, pero que tiene que ser voluntaria”, enfatizó.

Indicó que la mala información ha sido dada por los carteles de la coca como la Segunda Marquetalia, Carlos Patiño y el ELN. “Ellos han manipulado, han engañado a la población diciendo que va a haber una erradicación forzosa y no la hay, no se va a tocar ninguna de esos grupos que forma forzada, todo será voluntario”, añadió Benedetti.

Por su parte el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “están totalmente alineados y comprometidos con lo que acaba de informar el ministro de Interior. Nuestra fuerza pública está para abrir el espacio para que ingresen todas las instituciones del Estado y lleven paz, lleven vida a través del trabajo digno, a través de la salud, de la educación y el progreso”, aseveró.

De igual manera, el ministro de Defensa indicó que los campesinos del Cañón del Micay reclaman paz y el ingreso de estas instituciones estatales, mientras que “los únicos que se oponen son los carteles del narcotráfico. La Policía Nacional, las fuerzas militares tienen la instrucción muy clara de a nuestro campesino respetarlo”.

Indicó finalmente, que actuará con “contundencia” contra los cristalizadores, las estructuras criminales, y quienes están “acabando y envenenando” los ríos del Micay; y al campesinado lo ‘cuidará y protegerá'.

“Vamos a transformar el territorio en un territorio de vida, de paz y progreso. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro juramento”, enfatizó Sánchez.