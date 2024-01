‘Pollito’ Herrera, Rey Vallenato 1996, en libertad tras 12 años en prisión

La noticia la conoció el pasado 16 de enero justo el día de su cumpleaños, dando gracias a Dios.

“Dios es maravilloso, es bueno y misericordioso, siempre le pedí me diera la libertad para pasar mi cumpleaños fuera y no en este lugar. Nunca perdí las esperanzas y hoy me dio este gran regalo, estoy feliz y agradecido”, han sido las palabras que ha dicho el acordeonero tras conocer el fallo, en el Centro Penitenciario Regional de Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá.