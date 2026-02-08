Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

Desde la capital del Cesar se dio inicio a una exportación de 25 toneladas de cacao con destino a Italia, teniendo una proyección de hasta 160 toneladas para el año 2026, destinadas tanto a comercialización fuera del país como a la transformación en chocolates y derivados.

Este trabajo se da a través de la apertura oficial de una bodega de Cacao Hunters, uno de los principales compradores y exportadores de cacao fino, orgánico y de especialidad en Colombia con proyección internacional.

Este centro de acopio permitirá potenciar los cacaos especiales y certificados producidos en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, territorios que hoy cuentan con reconocimiento en mercados especializados de Europa y Japón.

Hombre fue asesinado de dos balazos en el barrio Santa Rosa de Valledupar

Durante el acto inaugural, Camila Santoyo, líder agrícola de Cacao Hunters, destacó la importancia estratégica de esta apertura:

“Hoy estamos inaugurando nuestro centro de operaciones en Valledupar con el propósito de seguir creciendo en la región, trabajar de manera más cercana con las asociaciones y productores de cacao especial y aumentar nuestra presencia en los mercados internacionales. Nuestra apuesta es crecer cerca de un 40 % en las exportaciones de esta región”, señaló.

Además, señaló que esta compañía en Cesar le aporta el 40 % de la operación nacional.

Los productores de cacao también han sido apoyados por la empresa Drummund, directamente a cerca de 170 familias cacaoteras de Codazzi, que generan ingresos sostenibles y oportunidades en el campo.

De esta manera, asociaciones de municipios como Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi y próximamente La Jagua de Ibirico son proveedores clave del cacao que se exporta a Europa y Japón.