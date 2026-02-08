Desde la capital del Cesar se dio inicio a una exportación de 25 toneladas de cacao con destino a Italia, teniendo una proyección de hasta 160 toneladas para el año 2026, destinadas tanto a comercialización fuera del país como a la transformación en chocolates y derivados.

Este trabajo se da a través de la apertura oficial de una bodega de Cacao Hunters, uno de los principales compradores y exportadores de cacao fino, orgánico y de especialidad en Colombia con proyección internacional.

Este centro de acopio permitirá potenciar los cacaos especiales y certificados producidos en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, territorios que hoy cuentan con reconocimiento en mercados especializados de Europa y Japón.

Durante el acto inaugural, Camila Santoyo, líder agrícola de Cacao Hunters, destacó la importancia estratégica de esta apertura:

“Hoy estamos inaugurando nuestro centro de operaciones en Valledupar con el propósito de seguir creciendo en la región, trabajar de manera más cercana con las asociaciones y productores de cacao especial y aumentar nuestra presencia en los mercados internacionales. Nuestra apuesta es crecer cerca de un 40 % en las exportaciones de esta región”, señaló.

Además, señaló que esta compañía en Cesar le aporta el 40 % de la operación nacional.

Los productores de cacao también han sido apoyados por la empresa Drummund, directamente a cerca de 170 familias cacaoteras de Codazzi, que generan ingresos sostenibles y oportunidades en el campo.

De esta manera, asociaciones de municipios como Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi y próximamente La Jagua de Ibirico son proveedores clave del cacao que se exporta a Europa y Japón.