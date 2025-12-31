Detrás de la puerta, ella lo ve todo. Los Winchester no saben quién es realmente su empleada y de lo que es capaz. Imperdible. Su autora Freída MC Fadden es médica en ejercicio y está especializada en lesiones cerebrales. Ha escrito varios thrillers psicológicos bestselleres. La empleada una película basada en su libro se disfruta a partir del primero de enero en las salas de Cine Colombia. Una película de misterio que nos mantendrá en una extraña sensación de desconfianza. Igual que sus libros....

Diana Guerrero Diab