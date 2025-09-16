Nueve goles de Colombia en los dos últimos partidos rumbo al Mundial 2026. En Barranquilla 3 ante Bolivia y 6 ante Venezuela en Maturín. Los vecinos marcaron 3 quedando eliminados. La figura sin duda fue el samario Luis Javier Suárez Charris de 27 años quien anotó 4 goles. Juega en la Primeira Liga del club Sporting de Lisboa en Portugal. Felicitaciones a la Selección quien ocupó el tercer puesto por encima de Brasil y Uruguay con 7 copas mundiales respectivamente. En octubre la tricolor jugará amistosos con México y Canadá, anfitriones junto a Estados Unidos.

HELENA MANRIQUE ROMERO