La fuga de capitales es una de las medidas de la estabilidad política y económica de un país. La salida de millonarios buscando seguridad jurídica y facilidades tributarias para la inversión en otros horizontes es la consecuencia de la incertidumbre generada por gobiernos que los maltratan continuamente con palabras desobligantes.

Según la firma Henley & Partners en el 2025 abandonaron el país 150 millonarios quienes encontraron mejores sitios para sus negocios y empresas, hecho negativo para el empleo formal.

Normalmente los inversionistas buscan países con políticas previsibles a largo plazo, evitando los regímenes inestables que presentan continuas emergencias económicas y reformas tributarias.

Por el contrario países como EE. UU, España, Portugal, Costa Rica y Panamá atraen inversiones con programas de residencia e incentivos tributarios, con grandes beneficios para su población.

En Colombia la inversión extranjera ha descendido considerablemente en los últimos años y no se vislumbra una mejoría en el futuro inmediato.

Arturo Baena