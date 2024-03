“Debemos evitar que los dineros lleguen a empresas que no nos den seguridad”

El anuncio fue hecho por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), durante su visita este sábado a Barranquilla para participar de la mesa técnica sobre el proyecto del canal del Dique.

“A mí no me corresponde ni mucho menos decir que aquí haya culpas penales o disciplinarias, eso lo harán los entes de control; lo que sí me corresponde a mí es evitar a toda costa que estos contratos y estos dineros vayan a empresas que no nos den seguridad”, dijo el funcionario.

También sostuvo que el documento fue entregado personalmente por el representante legal de la firma en la sede de la entidad en Bogotá: “Fue una reunión muy corta y creo que una buena noticia es que el señor oficialmente desistió de esos contratos”.

Recalcó que los carrotanques siguen detenidos en La Guajira debido a que no cuentan con las pólizas de seguro todo riesgo y no pueden salir a la calle.

Además, sostuvo que la solución para La Guajira debe ser “de fondo”. Agregó que la entidad responde actualmente a la coyuntura con varios proyectos liderados por el Gobierno nacional.