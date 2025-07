En el marco del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, realizado en Barranquilla, la presidenta del Grupo Aval y exministra María Lorena Gutiérrez subrayó la urgencia de reactivar la inversión en Colombia, especialmente desde las regiones. Durante una conversación con la directora de EL HERALDO, Érika Fontalvo, Gutiérrez expuso su visión sobre los retos económicos del país, la importancia de las políticas públicas estables y el papel del sector financiero en la transformación territorial.

Recordó su papel en el proceso que permitió el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras siete años de reformas institucionales. “Yo siempre he creído que esto no es solamente por estar en un club. Es que aquí, en la OCDE, están las mejores prácticas y las mejores políticas, y qué bueno aprender de eso, qué bueno compararse, y también qué bueno mostrar las cosas buenas que tiene Colombia ahí”.

Josefina Villarreal

Entre los ajustes que el país tuvo que asumir mencionó cambios en el gobierno corporativo, en la regulación de medicamentos, en temas laborales, fiscales y de transparencia. “Hubo cambios en las superintendencias, en cómo se elegían a los superintendentes y en los periodos. Casi no terminamos el ingreso por dos temas: uno era el laboral y otro el comercial”.

Sobre el desarrollo local, destacó que la OCDE entiende que las regiones deben ser protagonistas del crecimiento. “Una de las cosas que más me gusta de la OCDE, y que es superimportante para Colombia, es que concibe el desarrollo como parte de la estrategia del país. Y que no todas las regiones son iguales y que a las regiones hay que apoyarlas”.

Frente al panorama económico, Gutiérrez fue enfática: “Estamos viviendo una de las peores crisis de inversión pública y privada. Eso se mide como porcentaje del crecimiento, y estamos alrededor del 16 %. Es el indicador más bajo en los últimos 30 años”.

Llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer sectores como infraestructura y vivienda, que tienen un alto impacto en la generación de empleo. “Por cada peso que tú inviertes en infraestructura generas casi 1.8 pesos de crecimiento, y lo mismo pasa con vivienda”.

Josefina Villarreal

Sin embargo, advirtió que la falta de certeza en las políticas oficiales ha frenado decisiones clave. “La regla número uno para invertir, así sea en tu casa o en tu carro, es tener reglas de juego claras. Esa incertidumbre de cambio de reglas, sobre todo en infraestructura y vivienda, es lo que hace que el sector privado no esté invirtiendo”.

Consultada sobre la situación fiscal, explicó: “El gobierno se ha endeudado mucho. Hágase cuenta que usted usa todos sus recursos de crédito y los ingresos no le alcanzan para pagar esa deuda. Eso se llama déficit fiscal”. Y añadió: “El reto para un próximo gobierno va a ser arreglar el tema de las finanzas públicas. No le va a quedar fácil, en especial porque hay impuestos que pagan ese gran déficit que se está usando para el gasto y no para inversión”.

En cuanto a los avances en inclusión financiera, celebró la implementación del sistema de transferencias inmediatas operado por el Banco de la República, que facilita transacciones desde cualquier banco o billetera digital a través de una “llave”. “Es gratis, va a ser operada por el Banco de la República y permite lo que se llama la interoperabilidad. ¿Por qué es bueno? Uno, porque es gratis. Dos, porque es inmediata. Y tres, la seguridad”.

Finalmente, y pese a los retos del momento, Gutiérrez se mostró confiada en el futuro del país. “Yo en realidad soy muy optimista sobre Colombia siempre. Creo que Colombia ha pasado por momentos peores que los que estamos viviendo ahora. Hay que tener calma, hay que invertir, hay que defender las instituciones”.