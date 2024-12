<p>Las lluvias causaron inundaciones en comunidades del corregimiento Rincón del Mar. En esta última población no se salvó ni la sub estación de Policía. Los moradores aseguran que la lluvia inició a las 5:00 de la mañana y finalizó a la 1:00 de la tarde. Los damnificados, que aún no han sido cuantificados, piden la intervención del Comité Departamental de Gestión del Riesgo.</p>