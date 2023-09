“Quiero que mis hijos salgan motivados a ayudar a otros niños”: Shakira

Luego de recibir todo el cariño de los niños y jóvenes que se beneficiarán del megacolegio Nuevo Bosque que inauguró este sábado en su natal Barranquilla, Shakira tuvo un encuentro con los medios de comunicación.

La artista comenzó diciendo que la enorgullece el talento para el canto y el baile y que quiere seguir inspirándolos desde el ejemplo.

“Acabo de recorrer el colegio con mis hijos, quiero que salgan motivados a ayudar a otros niños del mundo, ellos deben seguir este legado, pienso que invertir en educación es lo mejor y que siempre algo se te devuelve, algún talento brota. Aquí hemos visto a una niña en la presentación hablar inglés a la perfección, apenas lo aprendió a hablar hace un año, yo lo hice tarde, a los 21 años y eso me abrió el mundo, así que estoy feliz de ver avances como este”, dijo la artista.

EL HERALDO le preguntó sobre cómo puede seguir inspirando a tanto talento musical y da gustico que brota de su ciudad, a lo que respondió que: “sin importar los obstáculos uno debe amar lo que uno hace, yo me he entregado a mi carrera desde que tenía 10 años y sigo enamorada de la música, me emociono al entrar a un estudio de grabación”.

Shakira contó que ya tiene casi listo su nuevo álbum musical que no ve la hora de salir de gira y que incluso quiere visitar el país para cantarles.