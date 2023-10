Shakira celebra con Bizarrap sus premios Latin Billboard

Por ahora, siguen celebrando su exitoso junte que hizo que Shakira obtuviera 14 Récords Guinnes. La pista alcanzó el puesto No. 9 en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el No. 2 tanto en el Billboard Global 200 como en el Billboard Global Excl. U.S. Lideró la lista Hot Latin Songs, dándole a Shakira su 12° No. 1 en el chart.

En esta ocasión, la barranquillera incrementó su carácter punzante y lanzó nuevas frases explicitas en contra del catalán.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal...pique”.

Además de arremeter en contra del español, hizo claramente referencia a su nueva pareja, Clara Chía, con quien se rumora, habrían tenido una relación mientras Piqué compartía vivienda con Shakira.

“Tiene nombre de persona buena, clara...mente no es como suena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Para Shak, escribir música es como ir al psiquiatra, por lo que este arte de sonidos representa una terapia que la ayuda a procesar sus emociones. De esta manera, es de las pocas herramientas que tiene para sobrevivir a situaciones extremas.

“Es una catarsis. La composición en mi vida siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte”, dijo en su reciente entrevista con Billboard.