¡A reír a carcajadas con ‘LOL: Colombia’!

Aunque las últimas apariciones del reconocido actor Jorge Enrique Abello en la televisión nacional hayan sido en papeles serios e incluso de villano, el intérprete reconoció que “ama la comedia” y que en sus inicios las producciones en las que participó eran de este género.

“Yo me he hecho también en la comedia. Las primeras cosas que hice durante los primeros 15 años de mi carrera fueron comedia, En los tacones de Eva, Betty la fea, Perro amor, últimamente me ha tocado hacer los personajes de carácter, porque con el tiempo la cara se me ha hecho de palo, pero para mí es muy agradable la comedia”, dijo entre risas.