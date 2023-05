Crónica de la mujer detrás de un terrible amor

Nadia Celis, en su hambre por entender la literatura Caribeña, visitó el Harry Ransom Center, donde reposan los archivos personales de García Márquez, y dio allí con un manuscrito inédito de Crónica de una muerte anunciada y, a su vez, con el epílogo que fue eliminado del producto final.

El manuscrito encontrado en el archivo en Austin revela que, hasta su penúltima versión, en el pueblo de Crónica de una muerte anunciada, como en el real, circulaba el rumor de que Ángela Vicario no era “señorita”. Aún más, Bayardo San Román, al igual que el novio de la realidad, se casaba a sabiendas de que su prometida había estado enamorada de otro.

“Supongo que lo que a mí me llama la atención de eso es que si hubiese sido en estos tiempos no habría sido un drama”, expuso Nadia apuntando a que Margarita, en efecto, era una adelantada a su tiempo que, entre otras cosas, a diferencia de en Crónica, no se casó obligada.