“Mi universo es una referencia al pasado pero conectado al futuro”

Pese al éxito sostenido que ha tenido Francesa desde sus inicios, estos no la han eximido de enfrentarse a retos, uno de los más complejos y que le permitió igualmente reencontrarse fue la pandemia. A través de ella, todo entró en recesión y ante la preocupación del contagio, ella entró en un momento de profunda reflexión en el cual aumentó su espiritualidad. “Todo ha sido una experiencia muy diferente, y en este proceso lo más importante es que he aprendido a que no tengo el control del todo, que Dios gobierna y que en él puedo descansar, y ese al final ha sido mi real éxito, reencontrarme”.