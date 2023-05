Los rockeros lloran a su reina Tina Turner

Su reinado no se limitó solo a la música. Turner también incursionó en el cine como actriz y, su vida también fue llevada a la gran pantalla, con una ficción y un documental, que retrataron su difícil historia de abuso con su expareja Ike Turner.

Como actriz hizo parte de películas como Mad Max: más allá de la cúpula del trueno o El último héroe de acción, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Por otro lado, el episodio más traumático de su vida, el abuso sufrido por Ike Turner, se retrató primero en 1993 en What's Love Got To Do With It, una ficción con las estrellas Angela Bassett como Tina y Laurence Fishburne como Ike Turner.

En 2021 se estrenó el documental Tina en el que habla a viva voz la propia cantante de estos duros episodios con Ike.