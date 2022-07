Francisco Cruz, el niño de 11 años que sueña con ser el Chopin colombiano

Luego se llevó el Primer Premio en el Concurso del Festival Internacional de Piano de Costa Rica.

Francisco continúa cosechando éxitos mientras espera su oportunidad para lograr su máximo objetivo, participar, apenas cumpla sus 16 años, en el Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin, compositor y pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y el más admirado por Francisco.

Así lo afirmó en una entrevista realizada por el Centro de Divulgación y Medios de la Faculta de Artes de la Universidad Nacional.

“(Le gustaría participar) En el Concurso Chopin. Es en Polonia. Chopin es el músico que más me llama la atención. A mí me gusta Beethoven, me gusta Mozart, me gusta Bach. Antes me gustan Mozart porque yo no sabía quién era Chopin, cuando escuché a Chopin, no sé, tengo una conexión con él, y La Polonesa Heroica de Chopin fue con la que gané el concurso”, dijo Francisco.