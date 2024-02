Édgar Rey Sinning revive su libro ‘Joselito Carnaval’

Esta sexta edición, completamente ampliada y actualizada acorde con los tiempos, se convierte en una lectura para la consulta y conocer mucho más de los orígenes de las fiestas carnestolendas.

La nueva edición del libro estará disponible en las principales librerías de Colombia y cuenta con el respaldo de la editorial Libra Libros Proyectos.

“Este texto había sido publicado por otras editoriales, sin embargo el texto se agotó el año pasado y con Édgar Ramírez, el librero mayor de la costa, de la librería nacional Me llamó y me dijo, oiga tocayo, usted por qué no edita nuevamente ‘Joselito Carnaval’, ya no quedan ejemplares y siempre es buscado por estudiantes y por personas que vienen de afuera. Entonces a mí me pareció bien interesante esa reflexión de Édgar y esta vez quise no hacerlo con una editorial de Bogotá, sino buscar una editorial en Barranquilla”.