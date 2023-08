¿De qué murió David Ostrosky, actor mexicano de ‘La casa de las flores’?

"La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como 'El vuelo del águila' y 'La antorcha encendida', su último trabajo fue 'Vencer la ausencia'. Descanse en Paz", fue lo que escribió la ANDI, junto con una foto.

A pesar de que no se han confirmado las causas del deceso por parte de sus familiares o sus representantes, desde abril del 2023 Ostrosky anunció que se retiraría de la actuación y de la industria del entretenimiento.

En el 2022 concedió una entrevista a Televisa y allí comentó que tenía un tumor en unos de sus brazos, por lo que tuvieron que amputarle una extremidad: “Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: "Tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo" Yo traigo un tumor, pero agradezco muchísimo a la vida que sea allí y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en esa oportunidad.