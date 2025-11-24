Barranquilla volvió a demostrar que es territorio de innovación, creatividad y audacia. En la edición 2025 de Barranquilla Fashion Week, la capital del Atlántico se convirtió oficialmente en la primera ciudad del mundo en presentar un robot como modelo principal de pasarela, una hazaña sin precedentes incluso para las semanas de la moda más influyentes e importantes del planeta.

La estrella del momento se llama Incabot, un robot humanoide que, acompañado inicialmente por un robot canino, abrió el desfile inaugural ante un público que apenas podía con esta sorpresa, en sus rostros todos los presentes se les veía fascinación y orgullo.

Vea: La Loa Juvenil Pantojista vuelve al escenario en Baranoa

Si bien en otras pasarelas internacionales se ha utilizado tecnología como accesorios o elementos escenográficos, nunca antes un robot se había vestido, estilizado y desplazado con total protagonismo como modelo en una pasarela profesional.

EL HERALDO estuvo tras bambalinas y conoció los detalles de esta innovadora idea que estuvo a cargo de Jesús Cancast, directo de AE Company; el Centro de innovación INCA con Jostin Castro, supervisor de sistemas, Barranquilla Fashion Week y Terratur Agencia de Viajes.

Prueba de vestuario inédita

Días antes del gran debut, esta casa editorial tuvo acceso exclusivo a los responsables de esta gran idea tecnológica y estética. En una entrevista, los propietarios de Incabot y el equipo de Barranquila Fashion Week que hizo posible su participación, explicaron cómo surgió la idea de moestrar una apuesta por fusionar moda, inteligencia artificial y robótica para presentar al mundo un concepto diferente.

“La idea surge como una búsqueda de llevar a otro nivel los eventos importantes para la ciudad como lo es Barranquilla Fasion Week. Este es el momento perfecto para demostrarle a Colombia y al mundo que Barranquilla es una ciudad que está preparada y que está al frente con innovación, tecnología, moda y arte”, expresó Cancast.

Orlando Amador

Lea: Expoartesanías de Colombia celebra la belleza artesanal con más de 1.000 expositores

Agregó que esto lo es una ventana para mostrar el talento local y todo lo que moda y la innovación en la ciudad. “Nos llena de orgullo ser la primera ciudad en Latinoamérica que tiene un robot en pasarela como modelo. A nivel mundo se ha hecho algo similar, pero nobajo este mismo formato, no un robot vestido completamente haciendo la función de modelo en pasarela, y bueno, lo vestimos de Orlando Zapata porque nuestra idea también era fusionar también el talento Caribe y que todas las personas pudieran relacionarlo en la región”, agregó.

Más sobre Incabot

Jostin Castro, supervisor de sistemas del Centro de Innovaciones del Inca, contó que el robot llegó hace poco y explicó a nivel técnico las características del humanoide.

“Incabot cuenta don dos IA, una que se llama BinBin y la otra es Imun. Sus siglas son Unidad de Medida Inercial, y estas son las que logran que él se ponga de pie. Tiene un peso de 75 kilos, mide 1.30 cm. Este humanoide viene de Hong Kong y solamente se puede manejar por medio de una aplicación que se llama Unitrix Explorer, en la cual hay varios gestos. En la pasarela el robot desfiló, saludó, aplaudió y realizó dos poses, él puede dar abrazos, tirar besos e incluso hablar”.

Orlando Amador

Este sábado, cuando las luces se encendieron y la pasarela se abrió con el ingreso del robot canino, el auditorio murmuró intrigado. Pero el verdadero momento histórico llegó segundos después, cuando Incabot avanzó con paso firme, luciendo un diseño exclusivo del reconocido creador caribeño Orlando Zapata.

Entérese: Lunares y puntos rojos en la piel: qué significan y cuándo preocuparse

Además de este hecho, Barranquilla Fashion Week 2025 brilló con las propuestas de destacados diseñadores del Caribe, quienes mostraron sus hermosas colecciones, con estampados tropicales, siluetas fluidas. Se destacaron colores neutros, vibrantes, escotes, transparencias, elegancia y sofisticación para días de sol en el mar, la vida cotidiana y fechas especiales.

A este escenario se sumaron figuras consagradas como el maestro del cuero Mario Hernández, quien presentó una línea de lujo inspirada en disney, y la icónica diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, que transformó el Cubo de Cristal de la plaza de la paz en una fiesta de colores.