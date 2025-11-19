Barranquilla ha vivido un increíble crecimiento creativo que ha posicionado a la ciudad como una de las ciudades más importantes de la moda en Colombia. Aunque hace una década esta era una escena emergente, hoy es una industria dinámica donde siempre se mezcla la tradición, la innovación y una fuerte identidad cultural.

Eventos como el Barranquilla Fashion Week (BQFW) se han convertido en vitrinas clave para descubrir y promover el talento emergente de algunos diseñadores de moda, pero también para seguir resaltando el trabajo de algunos que ya tienen una carrera consolidada y han representado al país y al Caribe en el exterior.

Gracias a esta plataforma, diseñadores y marcas han logrado alianzas estratégicas con eventos en República Dominicana, Nueva York, Madrid y Miami, fortaleciendo la proyección internacional de la moda barranquillera.

En esta edición 2025, Barranquilla Fashion Week rinde homenaje a la creatividad, la cultura y el talento del Caribe colombiano. Los diseñadores encuentran aquí un espacio para contar historias a través de las telas, las texturas y los colores, con el único propósito de marcar la esencia del Caribe que es libre y llena de vida.

En conversación con EL HERALDO, Kelly Palacio, directora de Barranquilla Fashion Week, contó detalles de lo que se mostrará este año en el evento, cuáles serán las pasarelas y quiénes serán los invitados internacionales.

Grandes diseñadores

Palacio explicó que, en esta edición 12 de BQFW, habrá diseñadores importantes a nivel internacional que traerán a la ciudad sus más recientes colecciones y toda su experiencia en moda. Ágatha Ruiz de la Prada será la Presidenta Honoraria para Europa del Latin American Travel & Fashion Hub, proyecto que une el turismo, la moda y la cultura latinoamericana con una visión global.

“Agatha va con la invitación de Giannina Azar, la diseñadora que viste Beyonce y J-Lo como representantes de la moda latinoamericana que nos representan a nivel internacional y tenemos una invitación especial a Mario Hernández como cuota colombiana, él representa moda e industria, o sea, las dos cosas. Por primera vez se va a hacer aquí y vamos a traer desde Madrid a Elle Academy”, contó.

Lanzamiento

El lanzamiento se realizará hoy en el Hotel Marriot a las 5:00 p. m., con la pasarela de Wayalupe.