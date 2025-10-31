Hoy mientras la mayoría de ciudades influenciadas por la cultura anglo celebran la noche de Halloween, en Barranquilla se vivirá una propuesta original con la que se enaltecen nuestras raíces. Se trata del primer desfile que los Cantores Killeros-Tecnoglass realizarán en el Malecón del Río.

De esta manera, la propuesta cultural que transformó Halloween en una fiesta de canto en la Arenosa, celebrará a lo grande 15 años de historia. El festejo dejará atrás el tradicional parque de La Electrificadora para trasladarse al sitio más visitado por barranquilleros y foráneos, un escenario amplio, seguro y con capacidad de acoger el crecimiento que ha tenido el evento que en 2024 convocó a 12 mil personas y que ahora espera acoger a unos 30 mil espectadores.

“Este es el amor cantor, ay los dulces que me divierten/ con la Banda e Baranoa, los pido clarito y fuerte/ Ay los niños hoy vinieron, para ver a los cantores/ y dulces a ellos le dieron, sin importar los calores”, será uno de los estribillos que se escucharán, una adaptación del clásico El amor amor.

Este será el primer año que esta propuesta respaldada por la Alcaldía de Barranquilla, adopte un formato de desfile que durante dos horas rendirá tributo a la máxima embajadora musical que ha brotado de esta tierra: Shakira.

La convocatoria que realizan los organizadores es para que desde las 4:00 p. m. de este viernes los niños acompañados de adultos responsables, lleguen al Malecón, donde incluso habrá una zona de experiencia (ingresando por el monumento Ventana de Campeones) con pintucaritas, algodones de azúcar, paletas, crispetas, entre otros productos.

El recorrido de 950 metros lineales inicia a las 6:00 p. m. saliendo desde la estatua de Sofía Vergara para desembocar en el letrero ‘I love BAQ’. Lo encabezarán los 60 padres y niños que le dieron vida a Cantores Killeros, acompañados por toda la monarquía del Carnaval de Barranquilla y del Carnaval de la 44; además de mil danzantes pertenecientes a más de 10 academias de baile y comparsas.

“Los Cantores Killeros nacimos en el barrio El Golf, en 2010, cuando un grupo de padres me respaldaron para salir a pedir dulces con nuestros hijos y llamar la atención de las personas en sus casas. Luego le metimos un grupo de millo y empezamos a adaptar canciones de nuestro folclor. Hace cuatro años nos acompaña la Banda de Baranoa y en búsqueda de ofrecer mayor seguridad organizamos este primer desfile en el que todos se irán con dulces para sus casas”, explicó su fundador Guillermo Rubio.

Algo que resalta el líder de los Cantores Killeros-Tecnoglass es la gratuidad del desfile que estará envallado. “Aquí no hay palcos, todos nos apoderemos del bordillo para rescatar nuestras tradiciones como el Día de Los Angelitos”.

A bailar y cantar con el alma

Julieth de Alba, directora artística del desfile, detalló que las academias se suman con disfraces como Caperucita Roja y el Mägo de Oz. “Nos acompañarán academias como Matumbé, Julie de Donado, Natalia Rincón, Mónica Lindo, Federman Brito y comparsas como Rumbón Normalista y las Marimondas de Barrio Abajo. A medida que avance el recorrido, vamos a ir mostrando distintas escenas. Tenemos también una parte protocolaria, que son unas catrinas y unas calabazas que también nos van a estar acompañando”.

Algunos de los cantantes que se suman al desfile son Checo Acosta y Fausto Chatela. Este último le dijo a EL HERALDO que: “Estoy muy feliz de ser parte de este maravilloso evento, de aceptar la invitación de los Cantores Killeros, es un desfile para que los padres de familia traigan a todos sus niños a disfrutar de este evento maravilloso. Voy a poner mi voz con los Cantores, vamos a estar disfrutando con la Banda de Baranoa para vivir un día dedicado a los niños”.

Para Alfredo Guevara, confundador del desfile y reconocido por su disfraz de banana, este evento “es un desfile de luz” y, asemejándolo a la Batalla de Flores, asegura que tambien es una “Batalla de dulces” que busca llenar de alegría a los niños barranquilleros.

Cantos para Shakira

El lema de este año es ‘En Barranquilla se canta así’, es por ello que la mayoría de cantos y canciones que bailarán los participantes estarán inspiradas en la Reina del Pop Latino. “Shakira, Shakira eh eh, mi curramba eh eh, hoy venimos a dale dulce a todos los niños”, es la adaptación del súper hit de Shakira Waka Waka.

“Shakira es uno de nuestros mayores orgullos, por eso le brindamos este mensaje, en nuestros inicios ella vio la propuesta y compartió nuestros videos en sus redes, esperamos que esta vez le llegue el material del desfile y sepa que en su tierra la queremos”, concluyó Rubio.

Cierres viales y Operación de Transmetro

Por motivo de la celebración del evento Cantores Killeros la alcaldía de Barranquilla a través de la secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció el cierre de vías temporales en la avenida del río. El cierre se llevará a cabo entre las 3 de la tarde y 9 de la noche entre las calles 78 y 72. Durante el cierre, solo se permitirá la entrada de vehículos por la calle 78 para estacionar, mientras que el acceso general será exclusivamente peatonal.

La Secretaría de Tránsito recomienda a los conductores utilizar la Vía 40 como ruta alterna y planificar sus desplazamientos con antelación. Los vehículos que transiten por la calle 78 con vía interna del Malecón del Río no podrán girar hacia la derecha para empalmar con la calle 72, y los que circulen por la calle 72 con vía interna del Malecón no podrán girar hacia la izquierda para empalmar con la calle 78. La Secretaría agradece la comprensión y colaboración de los ciudadanos, e invita a seguir las indicaciones del personal de tránsito y a optar por medios de transporte sostenibles siempre que sea posible.

Transmetro ajusta su ruta A8-2: el sistema de transporte Transmetro anunció un desvío temporal en la ruta alimentadora A8-2 Vía 40. La medida, que busca mejorar la movilidad y facilitar el acceso de los asistentes al evento, estará activa desde las 4:00 p.m. hasta el cierre de la operación del día.

El nuevo recorrido contempla el siguiente trayecto:Estación Joe Arroyo – carrera 46 – calle 79 – carrera 59B – calle 77 – Vía 40 – calle 71 – calle 72 – Vía 40 – calle 76 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.Durante este desvío, los pasajeros podrán realizar ascensos y descensos libres en todo el tramo modificado.