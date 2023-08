“Esta situación frustra”: Wálmer Pacheco

“Tuve un centro en el primer tiempo y dos pasadas en las que no me llegó. Tuve un remate y dos salidas más en el segundo tiempo. No sé por qué dicen que no salí, lo acepto en el partido anterior, pero en este no, no sé qué partido estaban mirando. Yo soy defensa, mi primera función es defender, puedo apoyar sí, pero mi primera función es defender”, aseguró.

Por último, Wálmer habló de la jugada del penal que en un principio Wílmar Roldán había pitado a favor del Unión y que, luego de ver el VAR, reversó.

“Los clásicos son diferentes, esto es de competir y luchar. La jugada del penal es una que remata (Joel) Contreras, queda entre (Emanuel) Olivera y mi persona, yo me tiro, le pega a Emanuel, pero tiene las manos apoyadas, eso es lo que dice (Wílmar) Roldán”, concluyó.

