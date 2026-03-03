Los reiterativos retrasos en la prestación del servicio de salud en el departamento ha generado un incremento en el número de tutelas por parte de pacientes con cáncer, con el fin de poder acceder a los tratamientos y medicamentos necesarios para atender su patología.

Lea más: Más de 900 adultos mayores recibirán almuerzos diarios y atención integral en Puerto Colombia

Luis Eduardo Nárvaez, coordinador la Fundación Social Copservir en Barranquilla y su área metropolitana, alertó que –durante la última semana– se han incrementado de manera exponencial las solicitudes de asesoría jurídica para interponer derechos de petición y tutelas por parte de pacientes preocupados por la falta de respuesta a sus tratamientos.

“Contamos con el grupo de apoyo de pacientes oncológicos más grandes de la región y estamos hablando que son más de 100 pacientes que nos solicitaron asesoría. Para nosotros se nos convirtió en un incomodidad, dado que es primera vez que nos pasa que en una semana solicitan el apoyo jurídico de una manera significativa”, dijo.

Cabe resaltar que este proceso es respaldado por el consultorio jurídico de una universidad local, que ha apoyado en el procesamiento de la información para presentar los recursos judiciales: “Les facilitamos los derechos de petición, incidentes de desacato, las quejas ante la Supersalud y las acciones de tutela sin ningún costo, para que sus derechos como pacientes no sean vulnerados”.

Lea más: Avanzan obras de recuperación en 1.5 kilómetros del Tajamar Occidental

Y recalcó que “las solicitudes que nos llegaron nos alertaron un poco, ya que van orientadas en su mayoría a esas situaciones que se vivían hace unos años atrás, cuando los pacientes no les entregaban el tratamiento y las citas eran programadas a largo plazo”.