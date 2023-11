Uno por uno: ‘Cariaco’ y Didier, los mejores de Junior

Santiago Mele (7). Muy buen partido. En las que tuvo el Huila siempre respondió bien y se mostró muy seguro. Viene en buen nivel.

Edwin Herrera (6). No desentona. Aunque no fue su juego más destacado siempre cumple. No niega gota de sudor en el campo de juego.

Jermein Peña (6). En una que otra jugada estuvo pasado de revoluciones, sin embargo, en líneas generales, tuvo un buen comportamiento.

Emanuel Olivera (6). Un muy buen correcto juego. Cada vez se ve mejor en el campo y se va convirtiendo en el líder de la defensa.

Gabriel Fuentes (6). Reapareció luego de algunos partidos y tuvo unos buenos minutos, sobre todo en el primer tiempo. Cumplió en su rol.

Didier Moreno (8). Otro de los mejores del partido. Anotó un muy buen gol, corrió todos los balones y fue el líder del equipo en el campo.

Hómer Martínez (6). Sin tener su mejor encuentro, volvió a verse bien. Hizo la fácil casi siempre y no se complicó. Terminó cansando.