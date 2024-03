“A medida que voy conociendo a mis compañeros me tomo más confianza”

“La idea siempre será aprovechar las oportunidades que me den. Hoy me sentí muy bien, muy cómodo y me voy feliz, especialmente porque sacamos el resultado que queríamos y que necesitábamos”, afirmó.

Hinojosa siente que cada día se va compenetrando más con sus compañeros, especialmente los de ataque, a quienes surtió de pases en el encuentro ante el cuadro felino.

“A medida que van pasando los partidos y me voy conociendo más con los compañeros, me tomo más confianza. Hoy (este viernes) se vio un poquito de la confianza que tengo y de la complicidad que se ha ido creando con algunos compañeros de la parte de arriba. Eso es importante para mí y para el equipo”, expresó.