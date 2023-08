“Yo quiero aportar como sea”: ‘Cariaco’ González

“Es difícil trabajar cuando las cosas no vienen saliendo, hay muchas dudas, uno piensa mucho. No se habían dado las cosas. El profe (Arturo Reyes) quiso mostrar algo diferente, por más que nos hubiésemos ido abajo con tres goles de diferencia los muchachos intentaron. En el segundo tratamos de ganarlo, ese fue el mensaje, de no perderlo y gracias a Dios el resultado se dio”, expresó.

El futbolista, que ha alternado entre la titular y la suplencia, manifestó que lo único que quiere es aportarle al equipo.

“Yo quiero aportar como sea, capaz no se ha dado de titular. Aunque yo de titular he rendido, pero el bajón anímico por lo que ha sido la temporada ha costado. Hoy hubo muchos niveles altos para poder remontar, no se trata de ser titular o suplente, sino de que cuando entres puedas ayudar al equipo”, apuntó.