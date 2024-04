Los jugadores de Junior van a la rueda de prensa a protestar por el arbitraje

“Está todo el plantel acá presente por el motivo que vimos dentro del campo. Si queremos que nuestro fútbol mejore hay muchas cosas que deben mejorar. Lo que pasó hoy no puede volver a pasar. Un juez, que tiene unos ayudantes que le están marcando que hay una falta y él, por soberbia, no la quiere sancionar. Eso desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior en el juego. No queremos quitarle méritos a Millonarios sobre su victoria, pero sí sentar un precedente, de que un árbitro dentro del terreno de juego no nos puede decir que ellos no son profesionales y de que él vio que era falta y no quería sancionarla. Eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad”, manifestó el centrocampista.

Después de las palabras del futbolista, tanto Arturo Reyes como Carlos Bacca, el gran referente del equipo, respondieron algunos interrogantes y mostraron también su rechazo al arbitraje del colegiado.

A la jugada que hace referencia el plantel de Junior es a la del 1-0 de Castro. Antes de que el balón se fuera a tiro de esquina, el delantero le hizo una falta clara a Edwin Herrera con el árbitro muy cerca. Pese a que el juez de línea alzó la bandera cobrando, el central no lo hizo y dio continuidad. La pelota se fue al tiro de esquina, los jugadores rojiblancos estaban protestaron y no marcaron a Castro, que entró solo y anotó.