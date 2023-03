“Lloré, sentí que el mundo se me caía y que no volvería al fútbol”: Berdugo

R.

Hace tres días, más o menos, salgo de una resonancia, me dicen que, al parecer, solo fueron unos fuertes traumas, me apareció el colateral inflamado y el hueso golpeado, porque fue un choque de hueso con hueso y me dijeron solo eso. No me hablaron de nada de cruzados, me dijeron que eso estaba bien. Me fui para donde mi novia. Estaba contento porque no me había pasado nada grave, al parecer. Luego vi un comunicado —realmente fue un trino— y me empiezan a llegar notificaciones. Comencé a ver el celular y había un poco de mensajes de “fuerza”. A mí se me hizo extraño, mi representante me llama enseguida y me dice que qué fue lo que pasó. Le dije que me habían dicho que todo estaba normal. Íbamos a sacar un comunicado desmintiendo lo que habían dicho.

A los cinco minutos me llama el médico Jerónimo Angarita y me dice que, al parecer, tengo el cruzado roto. De pronto en la resonancia no se veía bien, tenían la duda porque la rodilla nunca se me hinchó. Fue un momento muy duro. Lamentablemente la cabeza se me llenó de muchas cosas negativas, lloré, sentí que el mundo se me caía y que ya no podía seguir en el fútbol. Pero Dios siempre le pone personas a uno en el camino que le dan ese aliento. El día que me enteré fue un duelo muy difícil, porque decía que en mi mejor momento me lesioné de gravedad. Viví el duelo, al día siguiente me revisan por la tarde y el médico Sabbag me dice que estoy roto y me dice que probablemente dure un año sin jugar. Fueron momentos duros que nunca imaginé que podía pasar. Ya luego me operaron y gracias a Dios todo salió bien.