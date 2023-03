‘Bolillo’ Gómez dio su versión del ‘caso Juanfer Quintero’

El ‘Bolillo’ dio a entender que Quintero se fue de Barranquilla “casi de la mejor manera”, pero luego recibieron la noticia que el creativo fue desconvocado por lesión, lo que prendió nuevamente las alarmas en el cuadro barranquillero.

“La historia de ‘Juanfer’ es la siguiente: él no pudo entrenar con nosotros e íbamos a jugar contra Santa Fe. Le pregunto: ‘¿cómo andas?’. Me dice: ‘profe, todavía me duele un poquito’. ‘Si le duele un poquito, recupérese bien, del todo, los futbolistas lo que más queremos es ir a la Selección Colombia’”, afirmó de entrada en diálogo con ‘Blue Radio’.