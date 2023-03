“Todos los rumores de jugadores son mentiras”: ‘Bolillo’ Gómez

“Ahora no hay equipo fácil y tampoco veo un club que sobresalga entre todos. Se hace muy difícil romper el orden defensivo de los rivales y hay demasiada desesperación por parte de los atacantes. No hay quien demore un poquito más para encontrar los espacios, por allí uno va sacando ventajas”, dijo Hernán.

“Lo bueno, lo malo y lo que nos falta lo hablo con los jugadores. Nuestro estilo de juego les ayuda mucho a los grandes futbolistas. Ya no estamos en esa época de troncos dónde solo era pegar o cortar, ahora la mayoría de profesionales saben recepcionar y desequilibrar en cualquier momento”, agregó.

El tema que tanto tiene impacientes a los aficionados rojiblancos no pasó desapercibido. Hernán Darío escuchó los nombres de Giovanni Moreno, Agustín Vuletich y Juan Sebastián Quintero — entre muchos otros —, pero no confirmó el interés o acercamiento con alguno de ellos.

“He tenido varias y buenas reuniones con los directivos del club y puedo afirmar que todos los rumores son mentiras. En el Junior se habla para mejorar y no hay nombres concretos todavía. ¿Qué jugador hay bueno para el Junior que no esté jugando?, Aquí vino ‘La Bruja’ Verón, Víctor Ephanor, Julio César Uribe, Carlos ‘Pibe’ Valderrama y Víctor Danilo Pacheco, entonces hay que traer así. Junior tiene que fichar gente que sea figura en otras partes”, sentenció.

De la misma forma, hizo una confesión muy especial: “Yo he dirigido en varias partes del mundo. En Medellín que es bravo, aquí ante 70.000 personas con la selección Colombia, uno se va curtiendo, pero cuando entré a dirigir a Junior en el estadio Metropolitano, me hizo ‘achi’ (hace gesto recogiendo los dedos de su mano derecha). Esta hinchada es imponente. Si me temblaron las piernas a mí que llevo tantos años, mucho más a los nuevos jugadores de la institución. Ellos tienen que darse cuenta a dónde llegaron”.

Gómez confirmó que Junior tendrá una convocatoria muy similar a la del juego ante Santa Fe, para enfrentar al América, este jueves a las 8:10 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.