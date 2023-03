Léider Berdugo espera “que vengan los goles”

“¡Berdugo!”, “¡Berdugo!”, “¡Berdugo!”. Ese puede ser fácilmente el apellido que más se escucha en el entrenamiento del Junior en su sede deportiva. No hay ejercicio en donde no lo llamen, tampoco jugada en donde no lo busquen. Su claridad con la pelota le asegura siempre tener el balón en los pies. Está ejerciendo como el socio de todos.

Léider viene teniendo buenas actuaciones en su corta carrera con la rojiblanca y la ausencia de Juan Fernando Quintero en los trabajos de los ‘Tiburones’ —se unió a la convocatoria de la selección Colombia— le entregó una responsabilidad creativa importante en los ejercicios del ‘Bolillo’ Gómez.