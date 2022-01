“En esta pretemporada hemos ajustado los detallitos”: Gabriel Fuentes

El lateral samario Gabriel Fuentes está listo para comenzar una nueva temporada con Junior.

“Me siento feliz, creo que el grupo ha sido renovado y así me siento en esta nueva etapa. Estoy lleno de ilusiones y deseoso de cumplir cada uno de los objetivos que nos proponemos como grupo y en lo individual”, señaló.

“Nosotros hemos hecho algo interesante en la pretemporada y es preocuparnos por nosotros, perfeccionar los detallitos. Cuando ajustamos eso, le quitamos posibilidades a los rivales. Además, tenemos experiencia para este primer partido y para ser inteligentes para contrarrestar lo que proponga el rival”, agregó.

Fuentes comentó lo que le ha venido pidiendo el entrenador Juan Cruz Real en la pretemporada.

“Que siga mejorando, creciendo, fortaleciendo en la marca, en la atención, pero es lo normal, lo que se necesita para pertenecer a un proyecto como Junior hoy en día”, finalizó el futbolista.

El marcador de punta por izquierda también habló de la competencia interna que tiene con Edwin Velasco y ahora con Fredy Hinestroza.

“Es una competencia sana, (Fredy) Hinestroza y (Edwin) Velasco tienen muchas características y pueden jugar en varias posiciones. Eso te ayuda a crecer y a exigirte, creo que es un nuevo reto. Cada uno nos hemos propuesto hacer lo hecho en la pretemporada, formar una familia y eso ayuda a mantenerte alerta”, apuntó el nacido en Santa Marta.

“Mi intención siempre es mejorar, en 2018 y 2019 tuve temporadas buenas. Después mi rendimiento no fue igual, pero esto de algo sirve, lo he tomado como un aprendizaje. Hay que reconocerlo, como hombre lo he hecho, y por eso mis aspiraciones van más allá de lo que piensen, que es darle alegrías a este club”, añadió.

Por último, Gabriel se refirió al esfuerzo que hizo la directiva para armar el plantel e invitó a las personas a acompañar al equipo en el estadio Metropolitano.

“Los directivos han hecho un gran esfuerzo en traer jugadores como los que están. Lo que nosotros esperamos es ese apoyo incondicional de las personas, que nos vayan a alentar. Ellos son parte fundamental de Junior y aprovecho para invitarlos para que nos apoyen y se abonen. La directiva lo ha hecho todo, está en ellos y nosotros sacar este proyecto adelante”, finalizó Fuentes.