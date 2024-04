Esto dijo Fuad Char tras la derrota de Junior ante Millonarios

Prefiere esquivar la controversia. Fuad Char Abdala está lejos de echarle más leña al fuego que se encendió en el partido que Millonarios le ganó 3-2 a Junior, el miércoles anterior en el estadio El Campín, en la jornada 17 de la Liga, en medio de un garrafal error arbitral de Jorge Duarte, quien omitió una falta clara de Leonardo Castro sobre Edwin Herrera en una jugada previa a la del primer gol azul.

Nada de retrovisor. Su vista se posó única y exclusivamente en el panorámico, en lo que viene en el camino de la Liga y la Copa Libertadores. El accionista del club rojiblanco optó por olvidarse de todo lo sucedido en territorio capitalino.

Al ser consultado este jueves por el diario EL HERALDO en torno al desarrollo del cotejo y todos sus momentos candentes, Char Abdala no se quejó de Duarte, no quiso calificar la actitud de los jugadores rojiblancos al pararse unos segundos, a manera de protesta, en la reanudación del juego tras el tanto inicial del local, no lanzó dardos a nadie, no protestó, no criticó.

Cerró ese capítulo y se enfocó en Once Caldas y Liga Universitaria de Quito, próximos rivales de los ‘Tiburones’ en el torneo colombiano (sábado, a las 6:10 p.m.) y en la Copa Libertadores (martes, 9 p.m.), respectivamente. Ambos juegos serán en el estadio Metropolitano.

“Debemos ganar el sábado. No hay más nada qué hacer”, expresó Char Abdala.

En su opinión, el técnico Arturo Reyes y sus dirigidos necesitan centrarse totalmente en los desafíos que se vienen. Como quien dice, no más dimes y diretes, que esto, que lo otro, que pitos y flautas, lo que pasó pasó.

“Y también hay que ganar el martes. Y con el mismo equipo de anoche”, puntualizó.