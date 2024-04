“No fue justo lo que pasó”: Carlos Bacca

El futbolista porteño compartió sus sensaciones acerca de la controvertida jugada del primer gol azul, en el que el juez central dejó de pitar una falta clara de Leonardo Castro sobre Edwin Herrera y la decisión que tomaron de quedarse quietos en el terreno de juego en forma de protesta contra el colegiado.

“La decisión la tomamos los jugadores dentro del campo, sentimos que no fue justo lo que pasó. Eso fue todo, decidimos eso. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así, porque es un gran equipo. No es lo mismo jugar contra Millonarios en su casa 0-0 que 1-0 en contra. Ahí está la dificultad. A veces los partidos se pierden por pequeños detalles, eso nos sacó del partido. En el entretiempo no hablamos de más nada, sino de eso. Cambió toda la historia del partido. Veníamos con toda la ilusión, ganas y deseo, pero sucedió así. Siempre hay un Dios que es justo y esto seguramente que no va a quedar así, porque él es justo. Queríamos protestar por la decisión arbitral, no nos movimos y eso fue todo lo que sucedió”, expresó el futbolista.