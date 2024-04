“Después de esa acción del gol nos costó entrar en juego”: Arturo Reyes

Por último, Arturo Reyes le restó importancia a las discusiones en el partido y expresó que esas son cosas que se quedan en el campo.

“En el campo no podría decirte, pero lo que pasa ahí queda ahí. No vi ningún problema. Son situaciones que pasan dentro del campo de juego. No sé si ellos conversaron algo con los jugadores, pero todo eso queda en el campo”, concluyó.