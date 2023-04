“El capi Viera me mandó un mensajito felicitándome”: Jefferson Martínez

R.

Esta pregunta me lo hacen mucho y siempre respondo lo mismo: en Envigado jugué todas las temporadas que estuve. En Millonarios también jugué la mayoría de los partidos, después me lesioné la muñeca. Me voy a Bucaramanga y en seis meses me fue espectacular. Me voy al Tolima y allá me rompo el menisco. Fue un poquito más duro volver. Después me vine para acá. Mucha gente mira mis estadísticas y dice no ha jugado tanto tiempo, pero ha sido por las lesiones ese tiempo. El único equipo en el que no he jugado, si uno mira las estadísticas, es el Tolima. Mis actuaciones han hablado por mí, por eso mi llegada a Junior. Y acá sigo demostrando que estoy vigente a pesar de las adversidades que se me han presentado con las lesiones.