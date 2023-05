El debut de Jordan Barrera, la ilusión en medio de la frustración de Junior

Ya a la hora del partido, estaban haciéndole fuerza al equipo, pero sin dejar de mirar a la banca de suplentes y pensar en que su hijo podía entrar al campo.

“Estaba a la expectativa. Quería que Junior hiciera un gol. Yo decía: si lo hacen, él entra más enchufado porque no tiene tanta responsabilidad. Cuando entró estaba la presión y el cero a cero. Pero todavía seguimos confiando en el Señor y vamos a clasificar”, comentó Evelin.

“Cuando Jordan entró a jugar, yo estaba calmada, confiando en lo que podía hacer. Creo que lo hizo bien”, agregó.

Óscar Barrera cree que su retoño no sintió miedo escénico (“no sabe de nervio”) y considera que con continuidad y confianza se va a abrir paso en el fútbol profesional.

“Lo vi bien. De pronto no manejó un poquito los tiempos, de pronto por la euforia del público, porque no es fácil debutar y sentir la presión, y más jugando en el equipo del cual es hincha, de resto, lo vi bien. Jordan tiene un poco de experiencia en la selección Colombia (sub-17), los microciclos le dieron ese plus. De pronto los compañeros todavía no lo conocen y no es fácil que un jugador de salida encaje en un equipo. Solo tuvo un entrenamiento”, comentó.

El progenitor espera que el proceso de su hijo avance y refleje todo su esfuerzo y sacrificio. “Su mentalidad es madura, siempre ha hecho las cosas de la mejor manera. Hay responsabilidad de parte de él, del equipo y de nosotros. Siempre está trabajando de buena forma y se están viendo los frutos”.