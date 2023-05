“Junior tuvo una semana complicada y eso se trasladó al partido”: ‘Bolillo’

No le gustó para nada el partido y no lo ocultó. Aunque reconoció que Junior tuvo una semana turbulenta por los casos de indisciplina que salieron a la luz el pasado martes, Hernán Darío Gómez no se escudó en eso y aseguró que su equipo tuvo un flojo partido en el empate 0-0 ante Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano.

“El ambiente cambió con lo que pasó, no era el mismo. Había desilusión de parte de todo el mundo, tristeza. Pero no vamos a escudarnos en eso y el ambiente se vio en la cancha que no es el mismo. Se dieron cuenta que hacía cambios con algunos, de los que salieron cuatro iban a jugar hoy. Tiramos a Herrera por la derecha y no estuvo cómodo, Hinestroza nos hizo el favor de estar por la izquierda, cambiamos los centrales. El equipo pierde seguridad con esas situaciones, no tenemos mucha nómina por el momento”, manifestó el DT.

“Hay desilusión del grupo por todo lo que ha pasado. El puntaje de 7 a 25 es que hubo mejoría, iremos a Neiva a tratar de sacar los tres puntos. Hoy veías a Pereira y se notaba que estaba en algo, veías a Junior y no estaba en nada. Nunca he hecho cuentas desde que llegué, pero sí se está tratando de reestructurar, de buscar mejores salidas”, declaró.

El estratega aseguró que lo único que puede destacar del juego es a Jefferson Martínez.

“Lo de Jefferson nos da alegría. El equipo hoy no tuvo orden, porque tuvimos que poner jugadores en puestos distintos, después de no tener orden no tuvo seguridad, no estuvo tranquilo, tuvo una semana complicada y por ahí la trasladó al partido. Junior no fue espontáneo, no fue alegre, no tuvo cosas que se necesitaban para este partido”, expresó el orientador.

“Jefferson es lo que podemos destacar, porque cuando no hay orden y tranquilidad... Sumado a que enfrentamos a un rival muy fuerte y rápido... En Once Caldas teníamos una nómina completa y trabajada, hoy la nómina es de mucho remiendo, con jugadores haciendo cosas que no era que lo que veníamos haciendo de local. Ponernos a señalar con una nómina que no es la que ha trabajado bien. El equipo, como salió a la cancha, no fue capaz de resolver, puede ser por lo de la semana. Cuando Junior pierde el orden no se ve bien”, añadió.

Sin embargo, el antioqueño explicó que las atajadas del golero Martínez se dieron, en gran parte, por jugar con una defensa improvisada.

“Hoy tuvo mucho trabajo de Jefferson, porque la defensa no es la acostumbrada, fueron cuatro cambios y es mucho. En resumen Junior tiene un daño grande en todas las líneas, que hay que reparar. Yo no hablo de los cambios, solo diré que Junior tiene un daño grande, qué más carreta podemos decir”, analizó.

‘Bolillo’ se refirió al disgusto de Carlos Bacca por salir reemplazado: “Yo también estoy disgustado, si él está disgustado yo también, ahí te la dejo. La formación de hoy era medio improvisada”.

El timonel habló un poco del debut de Jordan Barrera, quien a sus 17 años tuvo sus primeros minutos con el cuadro rojiblanco.

“No es tan fácil. Jordan en los entrenamientos nos gambeteó a todos, pero acá le costó. Lo metí porque sabía que le iba a costar, pero si hacía una de las que hacía en el entrenamiento nos salva, porque es de esos jugadores con una fantasía nos salva. No es fácil. Lo que sí es cierto es que no tenemos gol y eso es grave”, manifestó.

Por último, Hernán Darío enfatizó en que están en la búsqueda de formar un “buen equipo”.

“Desde que llegamos estamos en eso también. No sé si pensábamos que íbamos a tener 25 puntos en este momento, pero si es un equipo que hemos estado construyendo. Siempre he dicho que le falta mucho a Junior, porque no es lo que queremos que sea el equipo, ni lo que quiere la hinchada. Junior está en la búsqueda de formar un buen equipo desde que llegué”, concluyó.