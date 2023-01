El 10 y el Junior, una relación de amor y éxitos

El ‘Pelado’, al igual que el ‘Pibe’, logró gritar campeón en su primera temporada como rojiblanco. Pérez, que se formó en Boca Juniors y llegó procedente de Banfield, lideró con su talento un equipo plagado de costeños, muy parecido a lo que hará ‘Juanfer’ Quintero esta temporada.

Omar era el capitán de un barco en el que también estaban a bordo Arzuaga, Leonardo Rojano, Emerson ‘el Piojo’ Acuña, Hayder Palacio, Roberto Peñaloza, Leiner Rolong, José ‘Ringo’ Amaya y compañía limitada.

Ese Junior de 2004 tenía una particularidad, además del argentino tenía a otro ‘10’ en el banco, uno que hacía sus primeros pinitos, pero que se dio el lujo de dar una mano para el título, Macnelly Torres. El barranquillero ya empezaba a despuntar con su magia, su precisión y su visión de juego, para luego convertirse en uno de los grandes 10 de la historia de este país.

Macnelly volvió al club en 2015 pero no logró salir campeón. Esa fue la única vez que Junior, teniendo un ‘10’ clásico y talentoso, no alcanzó la estrella.

La ecuación volvió a repetirse en 2010 y 2011, esta vez gracias a los pase-gol de otro ‘10’ que dejó huella, no solo en Junior, sino en el fútbol colombiano: Giovanni Hernández. El vallecaucano, que llegó a Junior con 32 años —misma edad con la que arribó el ‘Pibe’ Valderrama—, se ganó rápidamente el cariño y la admiración del hincha rojiblanco con su clase, liderazgo y manera de jugar.