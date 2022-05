Cruz Real le responde a Herrera: “Espero que acepte que se equivocó”

Aunque no le gusta mucho meterse en controversias, Juan Cruz Real no pasó por alto el ‘recado’ que le dejó el entrenador de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, el pasado sábado en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 entre Junior y los antioqueños.

El estratega, que asumió a mitad del campeonato la dirección técnica del club verdolaga, llegó a la sala de prensa y, sin especificar la situación, arremetió contra el argentino.

“Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional, yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa, este tiene nombre. Profesor Juan Cruz, hay que respetar también”, dijo ‘el Arriero’ Herrera.

¿Qué pasó entre Juan Cruz Real, técnico de Junior, y Hernán Darío Herrera, entrenador de Nacional? El antioqueño le pidió respeto a su colega sin explicar ni detallar exactamente el momento y lo que sucedió entre ambos. pic.twitter.com/mcWaQbzAGs — DeportesEH (@DeportesEH) May 22, 2022

Eso generó sorpresa en el orientador rojiblanco, quien ese mismo día manifestó que: “Creo que está equivocado. Yo no hablo con mis colegas, ni con los jugadores rivales salvo que me hablen a mí. Está equivocado. No cruzamos palabra ni cuando empezó el juego ni cuando terminó. Habrá entendido mal”.

Juan Cruz Real se mostró extrañado y le respondió a Herrera lo siguiente. pic.twitter.com/rq06jjGtNB — DeportesEH (@DeportesEH) May 22, 2022

Sin embargo, ese pequeño ‘rifirrafe’ que tuvieron los orientadores no acabó ahí. Este lunes, luego del entrenamiento matutino del plantel rojiblanco en Adelita de Char, Cruz Real aprovechó para responderle nuevamente a Herrera, a quien le pidió que se “disculpara”.

“Las ruedas de prensa usualmente son para hablar de fútbol, pero a mí me gustaría aclarar este tema. El otro día cuando me hicieron la pregunta me sorprendió mucho, porque no había tenido ningún inconveniente durante el partido. No soy de hablar con los colegas ni con los jugadores rivales durante el juego, salvo que se haya iniciado desde la otra parte. Después como me quedó eso en la cabeza me tomé el tiempo de ver lo que había dicho el profesor (Hernán Darío Herrera), quien inició hablando de mí en la rueda de prensa”, explicó el argentino.

“Mandé a uno de mis colaboradores a averiguar qué era lo que había pasado, por qué había dicho eso. A mí me gusta ser claro, no me gusta cuando me quieren dejar mal parado con algo que no corresponde. No dije nada malo. Dije el entrenador del otro equipo, no le falté el respeto a nadie. Hablé bien del equipo, de lo que hace. A mí me parece que el profesor (Hernán Darío) Herrera se equivocó en la interpretación, yo no le falto el respeto a nadie”, agregó.

Juan Cruz Real, entrenador de Junior, le respondió nuevamente a Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional, quien le pidió "respeto" el sábado pasado luego de su partido en el Metropolitano. pic.twitter.com/8ByTc3w6lF — DeportesEH (@DeportesEH) May 23, 2022

El timonel, de 45 años, siguió explicando que fue lo que supuestamente sucedió y volvió a hacer énfasis en que el entrenador de Nacional debería dar una rueda de prensa aceptando que “malinterpretó” la situación.

“Me parece que él debe otra rueda de prensa ahora diciendo que malinterpretó, porque yo no menosprecio a nadie, ni al que recién empieza, ni al que lleva 30 años en el fútbol. Me parece que se equivocó y sería bueno que hiciera la rueda de prensa y diga: ‘la verdad malinterpreté y pido disculpas’. Me parece que le pifió feo. Así como habló y malinterpretó que acepte que se equivocó. Yo no le falté el respeto, ni nada, hablé bien del equipo. También es bueno para aclararlo para la gente de Nacional, porque yo no le falto el respeto a nadie”, comentó el técnico del ‘Tiburón’.

Después de estas declaraciones de Cruz Real –quien dijo que con eso le ponía punto final a esta problemática- se espera saber cuál será la respuesta de Hernán Darío Herrera, si volverá a arremeter contra el argentino, si se disculpará, o si no tocará más este tema.