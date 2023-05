¿Junior puede clasificar a los cuadrangulares? Esta es la opción que le queda

Primero que todo, Junior debe ganar. Eso, que parece lo más difícil a juzgar por la discreta manera en que jugó ante Once Caldas y Deportivo Pereira, es obvio. Sin alcanzar los tres puntos ante Atlético Huila, en Neiva, el miércoles (en horario por definir), no se pueden desperdiciar uñas, cruzar dedos, sacar calculadora y desempolvar la camándula.

Ganando ante los ‘Opitas’, los rojiblancos tendrían todavía una opción de clasificación que depende del desarrollo de cuatro partidos. ¿Cómo así? Así como lo lee. La cuestión no es sencilla.

No es que se necesite que pase el cometa Halley el martes a las 8:35 p.m., que Joseph Blatter vuelva a la Fifa y que Gustavo Petro nombre ministro de Defensa a Álvaro Uribe. No es una misión imposible, pero tampoco es soplar y hacer botellas. Ni tan complejo ni tan fácil.

Sin más chiste y sin más cuento, Junior necesita ganar y esperar que tres de los siguientes rivales empaten o pierdan: Santa Fe (que visita al Once Caldas), Medellín (que recibe al Unión Magdalena), Pasto (que espera en casa al Envigado) y La Equidad (que juega en El Campín ante Millonarios).

Es fútbol colombiano y todo es factible. Hasta lo que parece inverosímil. Las casas de apuestas son las ganadoras seguras porque no hay mucha ‘lógica’ para acertar. Cualquiera vence a cualquiera.

De todas formas, siendo estrictamente realistas, la mejor oportunidad de clasificar la tienen los que están metidos entre los ocho mejores de la Liga, Santa Fe y Medellín, que dependen de sí mismos. Junior estaba en esa condición antes de defraudar con una derrota 2-0 ante el colero, Once Caldas, en Manizales, y un empate 0-0 ante Deportivo Pereira, en Barranquilla.

La caída ante el ‘Blanco Blanco’, en la que tuvo la mayoría de su nómina a disposición, la soportó con una enorme fortuna y las indescifrables sorpresas del balompié nacional. El tropezón frente a los ‘Matecañas’, ya con las cinco bajas por el lío de indisciplina, fue más grave y lo dejó cojeando y rezagado en su camino hacia los ocho.

Pero bueno, “casos se han visto”, “no está muerto quien pelea”, “la esperanza es lo último que se pierde”, “a Junior tienes que matarlo” y cualquier frase de cajón (como las tres primeras) o de combate (como la que dejó ‘el Campeón’ Édgar Perea) puede servir de aliento e ilusión para dar la batalla hasta el final, como debe ser, por muy utópico que parezca.

Esperemos que los soldados del ‘Bolillo’ se pellizquen y luchen esa última posibilidad con el cuchillo en los dientes, que no se esfume porque no le pudieron ganar al Huila al que Santa Fe aplastó 5-0. Eso ya sería el colmo deportivo para la escuadra caribeña, pero no sería raro tampoco. Es la verdad. Viene de dos resultados totalmente inesperados.

Esta es la opción de clasificación que tiene Junior, amanecerá y veremos si extiende o corta su racha de seis años y 10 torneos cortos sin ser eliminado.