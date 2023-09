Las reacciones que produjo el regaño del presidente del Congreso a Petro

Luego de que el presidente del Congreso, el senador Iván Name, de la Alianza Verde, le pidiera respeto al presidente Gustavo Petro por hacer alusión a los nexos que ha tenido el Legislativo con el narcotráfico en el país, hubo manifestaciones de respaldo a ambas cabezas de los dos poderes públicos.

El senador de Cambio Radical, David Luna, compartió el llamado de Name y le pidió a Petro "no generalizar las acusaciones" y le hizo un llamado para que "no sea el promotor de la polarización en Colombia".

A su vez, el columnista de EL HERALDO, Óscar Montes, escribió en sus redes sociales: "Petro dijo en el Carmen de Bolívar y luego repitió en 'alocución presidencial' por los canales de televisión, que los 'senadores se abrazan con los narcotraficantes' y ningún senador le exigió respeto. Todos callaron muertos de susto. Solo hasta hoy Iván Name pidió respeto".

Por su parte, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, aseguró que sí se puede hablar del “abrazo” del Congreso y el narcotráfico: "Desde 1986, con la aprobación de la Ley 30, se sentaron las bases que rigen el modelo de lucha contra las drogas en el país. (...) El Pacto de Ralito y la visita de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez al Congreso son otros dos ejemplos de la relación que llegó a tener el Congreso con esos poderes criminales. Fueron traídos para ser aplaudidos y atendidos a manteles en este recinto (...): los hechos le dan la razón a Gustavo Petro”.

Name le había advertido a Petro en la plenaria del Senado del pasado martes: "No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente hacia nosotros. No quiero una confrontación con el Gobierno, quiero creer que es un momento desafortunado del presidente, pero tengo que pedirle que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos".

El presidente del Senado agregó que ese tipo de señalamientos sin prueba alguna no hacen bien a la labor legislativa, por lo que pidió a Petro que si tiene información alguna sobre lo que dijo que interponga las acciones jurídicas: "Rechazamos ese señalamiento y que nos trate de esa manera, sobre todo siendo el presidente de Colombia. Si tiene pruebas, que lo diga, pero que no nos señale”.

Y concluyó: “Solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo. No acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia. (...) Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional que lo ha pedido el Gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia”.

En respuesta, el jefe de Estado escribió en sus redes sociales: "Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra 'parapolítica' y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado. Ese listado de congresistas presos tenia vínculos con el narcotráfico dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces".

Las declaraciones del mandatario que produjeron el rifirrafe se produjeron el fin de semana en un evento de la Rama Judicial en Bucaramanga, en el que anunció una reforma a la justicia.

"Durante los 20 años que fui parlamentario no recuerdo un proyecto de ley de reforma cualquiera al Código Penal que no tenga que ver con aumentar penas. Es como si estas dos cosas que he mencionado antes se tradujeran en una especie de remordimiento en que entre más impunidad hacia los verdaderos actores de la violencia en Colombia se conseguía, más se alzaban las penas para los delincuentes del común, pensando en el aplauso de la sociedad. Es algo así como lo que sucede con las drogas. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico. Es una forma de ocultar una relación incestuosa de hace mucho tiempo a través de una especie de aplauso popular que es decir: miren cómo nosotros sí perseguimos el narcotráfico porque llevamos consumidores y campesinos productores de hoja de coca a las cárceles", advirtió.

Por lo que agregó que "en el conjunto de los delitos la práctica legislativa ha sido aumentar las penas, casi que llegando a la cadena perpetua. Es más, creo que hubo un proyecto de cadena perpetua que cayó, por obvias razones, en la Corte Constitucional. Mientras se elevan, más impunidad sobre el genocidio hay en Colombia. No ha llegado el momento de una reforma alrededor de este tema. Hemos llegado a la conclusión que entre más aumentan las penas, menos justicia hay. Más se colapsa el aparato judicial, porque ante penas de 40, 50, 60 años, ¿qué negociación va a haber entre un delincuente y la justicia para encontrar la verdad antes del juicio?".

Y planteó por último: "El sistema norteamericano filtra todos los procesos tratando como prioridad de lograr negociaciones jurídicas. No son negociaciones entre el Estado y el delincuente y la delincuencia, son negociaciones para establecer la verdad. Y si se logra, pues adquieren beneficios jurídicos, para eso lo hacen, es decir, para menos penas. No está centrado el sistema en la alta pena, está centrado el sistema en la verdad judicial. Y se vuelve eficaz. Pues yo propondría, como parte de una reforma al sistema judicial colombiano, centrarnos en la verdad y no en la alta pena".

