La Ley del Montes | ¿A qué juega el Equipo por Colombia?

De los precandidatos que integran el Equipo por Colombia algunos ya han expresado su aprobación o su rechazo a la llegada de Zuluaga a sus filas. Entre quienes han dicho que no están el ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char y la ex gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, quien aún no ha definido si será candidata presidencial o no lo será. A favor de la llegada de Zuluaga a la coalición están el candidato del Partido Conservador, David Barguil, y el aspirante Federico “Fico” Gutiérrez. Los otros dos candidatos –Enrique Peñalosa y Aideé Lizarazo, del partido MIRA, que acaba de ser aceptada en la coalición– no han sido tan categóricos como sus compañeros de equipo, ni para rechazar, ni para aceptar la llegada de Zuluaga. Esta situación tiene hoy a la coalición en una especie de limbo que deberá definirse en los próximos días, pues el tiempo apremia y las elecciones no dan espera.

Aunque la decisión sobre el futuro de Óscar Iván Zuluaga en el Equipo por Colombia aún no ha sido tomada, lo cierto es que si no hay unión entre todos los aspirantes de dicha coalición es bastante probable que tanto en marzo como en mayo sufran duras derrotas.